Quienes quedaron sin credencial, deberán esperar a que pase contingencia: INE

Alrededor de 5 mil ciudadanos se quedaron sin renovar su credencial para votar en el distrito 12 de Veracruz, señaló el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Nelson Hernández Rojas, por la medida de suspender los trámites ante la emergencia sanitaria por el "coronavirus".



Explicó que a nivel nacional diariamente se atienden alrededor de 60 mil personas y en la ciudad de Veracruz aproximadamente 130, no obstante, en la última semana, se habían reducido el número de citas en un 30 por ciento por recomendaciones sanitarias.



"En el distrito 12 tenemos 4 módulos de atención ciudadana, nuestros trámites tenemos alrededor de 130 citas programadas al día, estas citas son las que se dan en la oportunidad.



“Renovar su credencial, al cierre del mes de enero todavía un poco más de 5 mil credenciales, que se les venció la credencial y tenían que renovarla, esos trámites por el momento tendrán que ser suspendidos hasta nuevo aviso", sijo.



A las personas que tienen pendiente estos trámites ante el INE, deberán esperar a que pase la contingencia para retomar sus citas, porque de manera indefinida los módulos no estarán dando servicio.



"Por el momento mientras esté la contingencia se determina el cierre y una vez que ya se tenga la posibilidad de que se pueda llevar la atención al público, el instituto estará en las condiciones de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud para atender a la ciudadanía que tiene que llevar a cabo el trámite correspondiente".



Ante la queja de los ciudadanos que señalan requieren recoger su credencial para hacer sus trámites oficiales, Hernández Rojas, recomendó que se acerquen a las instituciones bancarias para llegar a un acuerdo y puedan presentar otro tipo de identificación "que se acerquen a las instancias correspondientes para ver qué tipo de oportunidad pudiera generarles para llevar a cabo el trámite correspondiente, tal vez con una identificación adicional".



Por el momento, no se realizará ningún trámite, no obstante, el personal estará laborando.