Quienes se oponen a cambios en presupuesto es porque se acercan las elecciones: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quienes se oponen a su iniciativa para poder hacer cambios al Presupuesto de Egresos de la Federación es porque ya se van acercando las elecciones.



“Ya todo lo quieren convertir en política, todo es electoral”, dijo el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



El presidente López Obrador dijo que su propuesta respeta la división de poderes para no hacer uso de las prácticas del pasado donde el Ejecutivo hacía lo que quería con el Presupuesto.



“Se aprobaba el Presupuesto, era mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería, gastaba más de lo autorizado y pasaba recursos de una partida a otra, endeudaba al país, había una gran discrecionalidad”.



“Había partidas en Gobernación en el periodo anterior que se aprobaban, por ejemplo, con 500 millones de pesos y se ejercían 10 mil millones de pesos. Para no ir tan lejos, revisen cuánto se autorizaba para gastos de publicidad y cuánto se terminaba ejerciendo”.



Señaló que él podría hacer lo mismo, con la justificación de que hay una crisis sanitaria y económica, y que eso me lo obligó a hacer cambios en el Presupuesto.



“Pues no, lo estoy haciendo así. Estoy enviando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlos a la realidad”, argumentó.



El presidente dijo estar extrañado por la reacción que ha generado su iniciativa porque ahora no hay mal humor social sino mal humor de los que antes mandaban y de sus voceros, “porque ya no hay corrupción”, dijo mientras agitaba su pañuelo blanco y mostró un peine que lleva consigo.



Sobre la postura del diputado de MORENA, Porfirio Muñoz Ledo, quien se ha expresado en contra de darle más facultades al Presidente fuera de la constitución, dijo que está en su derecho de manifestarse.