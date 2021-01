Quienes violenten a mujeres, serán castigados por una mujer: Gobernador

En Veracruz se aplicará todo el peso de la ley a quien atente contra la vida de una mujer, advirtió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que no habrá impunidad en ninguno caso.



Lo anterior luego de que la Fiscal Verónica Hernández Giadiáns, confirmó el hallazgo del cadáver de la nutrióloga Samara Arroyo Lemarroy, quien desapareció desde el pasado 23 de diciembre.



El Jefe del Ejecutivo advirtió que quienes violenten o atenten contra las mujeres, serán juzgados y sentenciados por mujeres, ya que tanto la Fiscalía General del Estado, así como el Poder Judicial los encabezan mujeres.



En ese tenor, García Jiménez reiteró que, tanto en este, así como en cualquier otro caso, no habrá espacio para la impunidad y se castigará con todo el peso de la ley a quien cometa este tipo de delitos.



“Queremos dejar un mensaje muy claro, aquel que agreda o atente contra la vida de una mujer, será una mujer quien lo investigue y lo ponga ante la justicia y también lo va a sentenciar un Poder Judicial que está dirigido por una mujer, basta de agredir a las mujeres, no va haber impunidad”, advirtió.



Asimismo, reconoció el trabajo que en coordinación llevaron a cabo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el personal de la FGE para primero detener al presunto responsable y posteriormente ubicar el cadáver de la víctima.