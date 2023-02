Quiere PAN un Registro Nacional de Agresores Sexuales

La senadora Indira Rosales San Román informó que actualmente en México no existe una herramienta que permita saber si una persona ha sido sentenciada por algún delito sexual, y por esa razón presentó en el Senado de la República una iniciativa para que sea creado el Registro Nacional de Agresores Sexuales.Afirmó que la finalidad es que exista una plataforma confiable y actualizada respecto de aquellas personas que cometieron un delito de naturaleza sexual y se encuentran cumpliendo una sentencia por estos ilícitos.Señaló que en los últimos años, los casos de violencia familiar y sexual han aumentado significativamente en México.“Desde 2015, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se tiene el registro de más de 5 millones de víctimas directas e indirectas de delitos sexuales; lamentablemente el 99 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian, pero tan sólo en Veracruz, se presentaron 3 mil 373 carpetas por delitos sexuales en el 2022”, dio a conocer.Sostuvo que este registro complementará otro tipo de herramientas similares que ya se tiene en el país, como lo es el Registro Nacional de Detenciones, que permite saber en tiempo casi real, cuando una persona ha sido detenida.“En el Registro Nacional de Agresores Sexuales, quedará en la base de datos el nombre, fotografía, delito cometido y dónde se encuentra cumpliendo la pena el agresor sexual; además, nos servirá para que en casos de que alguien quiera solicitar un empleo en específico, o aspire a algún cargo de elección popular, deba comprobar no haber sido sentenciado como agresor sexual”, indicó.Dijo que en otros países como Estados Unidos, España y Uruguay, ya existen sistemas como este, y han resultado muy eficientes para disminuir la comisión de estos delitos.Indira Rosales manifestó que tiene plena confianza que el Senado de la República respaldará y dará su voto a favor de esta iniciativa, que es en favor de la niñez y las mujeres de México.