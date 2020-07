Quieren lucrar con víctimas de explosión de ducto en Poza Rica, acusa familia

Personas han intentado lucrar con las víctimas de la explosión de un ducto de PEMEX en la colonia La Barita, en Poza Rica, denunciaron familiares de las lesionadas.De acuerdo José Hernández Pérez, tío de una de las víctimas, serían sus mismos vecinos quienes por redes piden ayuda que ellos no reciben. Además, afirmó que el día de la explosión, el pasado 20 de julio, algunos llegaron a saquear sus pertenencias.Actualmente, tres mujeres —incluida una menor de edad— se encuentran internadas graves en hospitales del sector salud, en Xalapa y Veracruz.Sobre la pequeña Zoé Alejandra, de 3 años de edad, Hernández Pérez informó que no pudo viajar a Galveston, Texas, con el apoyo de la Fundación “Michou y Mao” porque los médicos no lo recomendaron ante riesgo de que muriera durante el viaje.Aclaró que los gastos médicos de las otras dos víctimas, Cristina y Ana Gabriela, además de la pequeña, son pagados por la familia y hasta hoy nadie les ha dado apoyo alguno, por tanto, hizo un exhorto para evitar engaños.Los familiares directos dejaron en claro que sólo José Hernández es portavoz de las personas lesionadas.Si alguien busca apoyarlos, proporcionaron el número telefónico 782 144 6552, así como la tarjeta bancaria que se tiene disponible Citibanamex Saldazo, con número 4766 8414 7296 1294.