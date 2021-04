Quieren tirar a mis hijos, dice Yunes Linares ante indagatoria de FGR

El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que en pleno proceso electoral buscan afectar políticamente a sus hijos, el actual alcalde de Veracruz puerto, Fernando Yunes Márquez y el virtual candidato del PAN para sucederlo en el cargo, Miguel Ángel Yunes Márquez.



Lo anterior mediante al emitir un comunicado, luego de que la Fiscalía General de la República confirmó que investiga al exmandatario, quien acusó una persecución política.



Este domingo, la Fiscalía, bajo el mando de Alejandro Gertz Manero, informó que a finales del año pasado se recibió denuncia en contra de Yunes Linares, iniciándose la investigación correspondiente y ya sólo se está a la espera de la información requerida al ISSSTE “para avanzar en el procedimiento”.



Yunes Linares replicó la información, aseverando que munca fue requerido por ninguna autoridad por temas relativos a su gestión como Director General del ISSSTE “porque siempre” actuó con base en la Ley.



“Hoy, 11 años y dos meses después, en pleno proceso electoral, se inicia una investigación como consecuencia de una denuncia interpuesta por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), institución que sacó del bote de la basura dos denuncias interpuestas hace varios años por dos conocidos pillos y respecto de las cuales la entonces Procuraduría General de la República se pronunció oportunamente determinando el no ejercicio de la acción penal, por la simple razón de que no hay ningún delito que perseguir.



“No es casual que la denuncia de la UIF se “filtre” en plena campaña electoral y que -aunque yo no participo en actividades políticas- la misma sea la punta de lanza en una estrategia para lastimar a dos de mis hijos que decidieron hacer carrera en el sector público, uno de ellos como candidato en esta etapa de elecciones y el otro como Alcalde en funciones de la Ciudad de Veracruz”, añadió.



Reprobó que órganos del Estado Mexicano se usen para perseguir a adversarios o para cobrar afrentas políticas, así como “para vaciar odios”.



“Eso es propio de las dictaduras, no de las democracias”, externó en un comunicado en el que refirió que hace 11 años y dos meses, el 22 de febrero de 2010, se separó de la Dirección General del ISSSTE, después de poco más de tres años como titular.



Subrayó que toda su gestión como Director General fue auditada tanto por los órganos internos de auditoría, como por la Auditoría Superior de la Federación dependiente de la Cámara de Diputados, y por la Secretaría de la Función Pública, ”sin que se advirtiera en la misma ninguna irregularidad”.



Por lo que nuevamente se puso a disposición de las autoridades para declarar sobre este tema.



“Me declaro a la disposición de la Fiscalía General de la República, institución que —estoy seguro— me solicitará información misma que entregaré de inmediato.