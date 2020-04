Químico clínico ofrece cursos gratuitos por Internet ante contingencia por COVID-19

Director General de Alcalorpolítico.com

Presente



Sirva la ocasión para enviarle un cordial saludo y para exponer a usted lo siguiente:



Soy el Químico Clínico Emmanuel Hernández González, con Cédula Profesional No. 4201647 egresado de la Universidad Veracruzana y con Especialidad en Hematología Diagnóstica por Laboratorio con Cédula No. 51322037 del Instituto de Hematopatología del estado de Querétaro.



El motivo de la presente, es para poner a su gentil consideración la posibilidad de apoyar a estudiantes de Química y Medicina, así como al público interesado en conocer sobre Hematología Diagnóstica de manera gratuita, derivado de la contingencia que vive nuestro Estado y nuestro país con motivo del COVID-19.



Pongo a disposición de estudiantes y profesionales de la salud cursos gratuitos por Internet, específicamente a través de Youtube, para la actualización y ampliación del conocimiento en esta materia, que considero puede ser de enorme utilidad para los interesados en la práctica y la formación en química y medicina.



Para tales efectos, informo a usted que los contenidos pueden consultarse, como se indica anteriormente, vía Internet a través del canal de Youtube denominado “Hematología Diagnóstica”, mismo que pongo a la disposición de todos los interesados en el tema, con el afán de contribuir en la formación profesional ante el periodo de “Sana Distancia” que se prolongará hasta el próximo 01 de junio.



He de mencionar que actualmente soy catedrático de diversas instituciones educativas a nivel nacional, entre las que se encuentran EP de México y Colegios Nacionales de Química Clínica de las 32 entidades federativas; además de ser autor del libro “Hematología Elemental. Lo que usted necesita saber”; y con experiencia de más de 15 años en labores de docencia.



Sin más por el momento, me reitero a sus gentiles órdenes anexando copia simple de mi Credencial de Elector para avalar mi identificación oficial. De igual manera, pongo a su consideración mi teléfono celular: 2292-505515 para cualquier aclaración, mismo que autorizo pueda usted hacer público.



A t e n t a m e n t e

QC. EHDL. EMMANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

CUAUHTÉCMO No. 107 / COATEPEC, VERACRUZ