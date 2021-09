Quiso denunciar a un hombre por agresión, pero Fiscalía no lo atendió

Buenas tardes:



Tengo una situación con una persona que nos agrede constantemente a mi familia y a mí.



Fuimos ante la Fiscalía General del Estado a levantar una denuncia, pero me dijeron que sólo podían actuar en fragancia y que no podían hacer nada al respecto y ni la denuncia nos tomaron, también me comentaron que si tomo acción en mi defensa repercutirá contra mí.



Más que nada busco una solución porque es una persona muy conflictiva, tiene carpeta de investigación, todos lo conocen por ser muy problemático, y las autoridades sólo nos dan largas, temo por la integridad de mi familia y la mía, y que estas agresiones por parte del sujeto lleguen a mayores, su nombre es Francisco.



Le pegó a mi esposa, y a la hora del percance le hablamos a las autoridades, el tipo se dio a la fuga y nos dijeron que ya no podían hacer nada, les comenté que si me defendía y le hacía algo el perjudicado iba a ser yo.



Asistí a la Fiscalía de Arco Sur y de ahí me mandaron a Ávila Camacho, al acudir me mandaron a la parte de atrás, fui y de ahí me dijeron que era por la parte de enfrente, regresé y después de tantas vueltas al final me dijeron que tenemos que ir a conseguir una constancia médica y que nos presentemos hasta el día lunes para ver si nos atienden.



No se me hace justo que mi esposa tenga que ir muriéndose o tenga que ir con lesiones mayores para que nos puedan ayudar y sigamos esperando que el sujeto llegue nuevamente contra nosotros, mi pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que nos brinden el apoyo?



Me parece muy injusto que gente como esa ande libre perjudicando a los demás y no haya nadie que les pueda poner un alto nada más porque las autoridades hacen caso omiso de la situación, y aunque no es de gravedad tampoco voy a esperar a que sólo porque él quiere me lastime o lastime a alguien de mi familia.



Cualquiera puede hacer daño a otros y nadie hace nada, o ¿acaso hay leyes y justicia sólo para algunos?, la verdad no entiendo y no sé qué más se puede hacer en estos casos y lo peor si se toman represalias por mano propia ahí sí hay ley, sí hay justicia para esa gente, me exalta saber que nuestras autoridades no pueden hacer nada por nosotros.



Lo único que busco es la solución pronta de este problema o me pudieran asesorar donde tengo que acudir para levantar la denuncia ya que la FGE no la quiso levantar.



Les agradezco mucho su atención y su apoyo ya que como lo externé anteriormente, temo por mi integridad y la de mi familia.