Quita Ayuntamiento de Río Blanco reja que vecinos habían colocado en el FOVISSSTE

Este lunes personal del Ayuntamiento, con apoyo de la Policía Estatal, realizó el retiro de la reja que protegía el ingreso a la unidad habitacional Fovissste, vecinos del lugar señalaron que procederán por la vía legal por lo que consideran un abuso.Señalaron que la presencia de los elementos policiacos estatales era innecesaria, pues ahí estaban personas de 60 a 70 años que difícilmente iban a oponer resistencia física.Los vecinos expresaron que con esta acción quedan a merced del hampa, pues esa fue la razón por la que habían sido colocadas.Comentaron que en la unidad se habían presentado robos de autos, dos secuestros, un asalto en casa-habitación en donde el maestro jubilado que vivía ahí fue golpeado y muchos asaltos, pues no podían ni pasar las mujeres por el parque del lugar porque les arrebataban los bolsos.Señalaron que se esperaban una acción así porque hace poco el alcalde Ricardo Pérez vino a vivir al lugar, ya que antes habitaban ahí familiares de su esposa y ahora no se puede ni pasar por su casa porque hay seis "guaruras" que se portan de manera prepotente con la gente.Lamentaron que, en vez de recurrir a una acción autoritaria e irregular, el Alcalde no hubiera dialogado primero con ellos y hacerles alguna propuesta o presentarles un proyecto de cómo se brindará seguridad o cómo evitarán que sean presa de la delincuencia como anteriormente ocurría.Indicaron que el personal del Ayuntamiento que acudió les dijo que la reja se quitaría por obstrucción del tráfico, lo cual no es cierto, pues de la unidad no se comunica a otra zona del municipio; sin embargo, buscarán revertir esa acción mediante la vía legal.