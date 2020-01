Quitan programa “Jóvenes construyendo el futuro” a guardería señalada de anomalías

El delegado regional de Programas Sociales, Adrián González Naveda, informó que la estancia infantil “Arcoiris” del municipio de Coatepec, la cual ha sido objeto de señalamientos por parte de padres de familia y becarias del programa “Jóvenes Construyendo el futuro”, por un presunto maltrato y abuso a los menores de edad; será dada de baja como tutora de manera inmediata.



“Se ha confirmado que los dichos son respaldados por las becarias y lo que procede es la baja inmediata de ese centro de trabajo. Se va a proceder con la cancelación en su carácter de tutor del programa de ‘Jóvenes Construyendo el futuro’”, afirmó.



Refirió que antes de estos señalamientos, se efectuó una auditoría a esta guardería y las becarias no manifestaron alguna irregularidad en el plan de capacitación y tampoco maltrato hacia ellas, aunque hubo algunas observaciones que ameritaron la programación de una segunda auditoría, misma que ya no se llevó a cabo, pues surgieron las denuncias en contra de la estancia infantil.



“Se había hecho una auditoría a esa estancia infantil. Recordemos que son negocios particulares, que no tienen ningún tipo de vínculo con la administración de los programas sociales. Se dieron de alta como tutores, recibieron a seis jóvenes que funcionaban como docentes, o como cuidadoras de los niños, en la auditoría que se hizo no hubo queja contra los lineamientos del programa. Lo que manifestaron las becarias no fue que se estuviera incumpliendo con el plan de capacitación o que ellas fueran objeto de algún tipo de maltrato; hubo observaciones sobre el trato que estaban dando que no era lo ideal pero nada con lo que se manifiesta en la nota periodística. Por eso, en un inicio se puso el estatus de observación, para una siguiente visita, para ver si se mantenía o se daba de baja”, abundó.



Asimismo, señaló que si así se requiere, se le otorgará el derecho de réplica a ese centro de trabajo y en este sentido aseguró que, luego de los hechos de ayer, ya acudieron mentores del programa federal.



“Se le daría el derecho de réplica a la estancia, acudieron los mentores apenas se supo; es un asunto que ya teníamos a la vista”, acotó.



Agregó que en el municipio de Coatepec se tienen 154 centros de trabajo registrados y mil 402 jóvenes activos, mientras que en la región son mil 596 jóvenes actualmente.



Recordó que los beneficiarios de este programa, a través de la plataforma, pueden acceder y hacer señalamientos del centro de trabajo donde están.