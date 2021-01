Quitar Ley Seca no beneficiará economía local en Xalapa, afirma funcionaria

La subdirectora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa, Flor Patricia del Ángel Aguilar, señaló que anular la Ley seca no sería la solución para el rescate de la economía, pues dijo, es responsabilidad de cada persona si consume o no sustancias embriagantes.



Lo anterior, lo manifestó después de las declaraciones del regidor titular de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Juan Gabriel Fernández Garibay, de permitir la venta de alcohol en la ciudad para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a subsistir durante la emergencia sanitaria.



"En efecto, consumir o no consumir alcohol, es una situación personal. Sin embargo, la autoridad, tiene bajo su potestad el determinar qué es lo que más conviene a la población, el hecho de que haya quien se quiera ir a otro lugar, se accidente en otro lugar, se intoxique en otro lugar, es su responsabilidad, el Ayuntamiento está asumiendo lo que le corresponde".



Del Ángel Aguilar, mencionó que siempre habrá posibilidad de recuperar la economía, pero una vida no, pues consideró que restringir la venta de alcohol en el municipio sí ha ayudado a frenar un poco la propagación del virus aparte de disminuir la violencia familiar.



"No tenemos fechas exactas para cuándo se hará la vacunación, pero estamos ya muy cercanos. Nos hemos sacrificado un año prácticamente, estamos a un pasito y no aflojemos. Seguramente estás fiestas de fin de año traerán seguramente una alza en el número de contagios, aguantemos un poco más", concluyó.