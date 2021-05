Quitarán de boletas logos de partidos que no postularon planillas para Ayuntamientos

Los logos de los partidos políticos no aparecerán en las boletas, ni en la demás documentación electoral de aquellos municipios donde no hayan postulado planillas a los cargos edilicios que estarán en juego el 6 de junio.



Así lo determinó el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en sesión extraordinaria urgente celebrada la mañana de este domingo.



Para justificar esta decisión, el acuerdo aprobado por el Consejo General, toma como antecedente lo resuelto en 2014 por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al hacer una interpretación de la ley comicial del Estado de Nayarit.



En esa sentencia, concluyó que la inclusión del emblema del partido político o coalición en la boleta electoral atiende a la posibilidad de que los ciudadanos puedan emitir válidamente su voto a favor de ellos, por lo que en los casos en que un partido político o coalición no registre candidatos en una elección por el principio de mayoría relativa, ni en la correspondiente de representación proporcional, no se puede legalmente justificar la inclusión de su emblema en las boletas electorales.



Además, en 2017, el Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a una consulta formulada por el OPLE en ese mismo sentido, señalando que las boletas electorales para este tipo de elección deberían contener los emblemas de todos los partidos políticos y candidatos independientes que hayan registrado candidatos en la elección de que se trate.



Lo anterior, añade en la constatación, con la finalidad principal de tutelar el derecho al voto del electorado, proporcionando así un trato equitativo en la boleta a todos los actores electorales involucrados, garantizando así que se registre la preferencia electoral de los ciudadanos.



Es así, por ejemplo, que el logo de Unidad Ciudadana (UC), no aparecerá en la boleta de los municipios de Las Choapas, Tlacotalpan, Tlalnelhuayocan y Tihuatlán; el de Encuentro Solidario (PES), no estará en la de Acajete, Apazapan y Cosautlán.



Todos por Veracruz (TXV), no estará en la de Acajete, Omealca y Tres Valles; el de Podemos, no se verá en las boletas de Nautla, Tamalín y Soledad Atzompa; el del Partido Cardenista (PC), en Agua Dulce, Álamo Temapache y Cosamaloapan.



Las papeletas donde los ciudadanos plasmarán sus votos, no tendrán el logo de Redes Sociales Progresistas (RSP), en Tantoyuca, Tezonapa y Totutla; tampoco el de Fuerza por México (FXM), en Juchique de Ferrer, Cuitláhuac, Perote y Xalapa.