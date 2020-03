Quitarán mesas instaladas en pasillo del Callejón González Aparicio, en Xalapa

La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Xalapa dio a conocer que se liberará el pasillo del callejón González Aparicio, donde actualmente son colocadas mesas afuera de cada uno de los establecimientos.



Al respecto, el titular de dicha área, José de Jesús Vargas Hernández dijo que mediante un proceso administrativo en coordinación con Desarrollo Urbano, se están tomando varias medidas de seguridad, en este caso, liberar las salidas de emergencia.



"Ahí hicieron todos sus programa internos de protección civil y sucede de que todos tienen sus salidas de emergencia hacia lo que es el callejón y si se dan cuenta todo el callejón está bloqueado por una serie de barandales que pusieron, y pues se está haciendo un procedimiento administrativo para liberar todo el pasillo".



En ese sentido, explicó que dicha actuación sería parte del plan de movilidad que se está realizando en toda la capital del estado.



“La mayoría cuenta con su salida de emergencia, el problema es que todas están obstruidas y en su momento no funcionarían para llevar a cabo una evacuación".



Aunado a ello, mencionó que se está haciendo un operativo constante de bares en distintas zonas de la ciudad, específicamente en el centro, pues algunos de estos lugares exceden el cupo, y de suscitarse un percance, se provocaría un caos.



"Hay un bar que se encuentra en el centro, Mezontle, que se han llegado a encontrar 250 personas y el aforo al que llegamos es de 215 personas, no ha sido tanto, pero es peligroso, aunque hay otra cosa, no llegan sólo 250 personas, han llegado hasta 500 personas que permanecen en la vía pública obstaculizando la banqueta y en el momento de un percance ocurriría un caos", finalizó.