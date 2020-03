RACIMOS lleva a Corte Interamericana desalojo violento previo a Cumbre Tajín

El asesor jurídico de la Red Autónoma de Campesinos Indígenas, Movimientos y Organizaciones A.C (RACIMOS), Indalecio Sánchez Castellanos, informó que ya se acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de que el Gobierno de Veracruz los desalojara con violencia por bloquear el paso a la Cumbre Tajín el pasado viernes.



"Acudimos el sábado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para realizar la queja en contra del Gobierno de Veracruz por la flagrante violación de derechos humanos. Está interpuesta, estamos en el proceso de acopio y armado del expediente, porque sabemos que se violan los derechos no sólo del compañero Antonio Hinojosa, sino de todos los compañeros integrante de RACIMOS".



Indicó que decidieron acudir a dichas instancias, ya que los organismos en la entidad no son de fiar.



"Se interpuso quejas en la comisión estatal, en la comisión nacional, pero no somos inocentes, no tenemos la confianza de que estos mecanismos se activen correctamente".



Así también, expuso que por estos incidentes, no se tiene confianza en ningún canal de comunicación con la administración estatal, pues consideró que este modo de represión vulnera cualquier diálogo con las autoridades.



Aunado a ello, enfatizó que las violaciones estipuladas en la queja, fueron, violación al derecho a la integridad personal, al derecho a la libertad personal, al derecho a las garantías judiciales, derecho de pensamiento y de expresión, al desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, y por último, a los derechos políticos.



Cabe recordar que, el pasado viernes fueron detenidos 7 integrantes de RACIMOS, por cerrar paso al parque temático Takilhsukut, enel inicio de la Cumbre Tajín 2020, acto que provocó una riña con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.