Radio lleva educación a distancia a zonas serranas, afirma titular de la SEV

Aún con semáforo amarillo en el estado de Veracruz no habrá clases presenciales, no se arriesgará a los estudiantes hasta que haya las condiciones de salud para evitar contagios, afirmó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.



En el caso de las clases a distancia y que la educación no está llegando a zonas serranas mencionó que están trabajando a través de las radio clases que se transmiten a todo el territorio veracruzano, incluso hay clases en las 14 lenguas maternas.



"Estamos grabando 60 clases a la semana para el nivel básico, estamos llegando a todos los rincones", declaró.



Añadió que donde no hay energía eléctrica se estarán entregando los cuadernillos pero ningún niño se quedará sin clases.



El secretario de Educación reconoció la labor de los docentes, quienes se están actualizando en el uso de equipos y dispositivos móviles a fin de ayudar a sus alumnos.



"Le aplaudo a los maestros veracruzanos, a los mayores de 60 o 70 años, me es grato saber que se están actualizando para enviar sus tareas a los alumnos, ocupan el Zoom, el WhatsApp, el maestro de Veracruz es insustituible, no podríamos tener educación sin el magisterio, gracias también a los padres y madres que están haciendo su mayor esfuerzo en pro de la educación".