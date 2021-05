Rafael Palacios presenta con la OSX otra manera de escuchar la música

Mucho interés existe entre los melómanos locales por asistir al concierto que la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) de la Universidad Veracruzana (UV) ofrece este viernes bajo la dirección del maestro Rafael Palacios. Son tres obras del barroco: Concerto Grosso, Op. 6 No. 10, de Händel; Concierto para flauta en re menor, de C.P.E. Bach y la Sinfonía No. 6, La Casa del Diablo, de Luigi Boccherini.



Concierto presencial que será en Tlaqná, Centro Cultural, en su tradicional horario de las 20:30 horas, transmitido en vivo a través de RadioUV (90.5 FM); con retransmisión el domingo 30 a las 12:00 horas y, el miércoles 2 de junio, a las 20:30 en las plataformas de YouTube de la @OSXUV y @TeleUV.



Oboísta, director de orquesta y profesor con una reputación de primera clase en la práctica de la interpretación retórica, son algunas de las actividades en las que ha destacado Rafael Palacios. En pocas palabras, es un músico internacional que trabaja regularmente en tres continentes, Europa, Asia y América Latina, en una labor intensa para ayudar a músicos profesionales, para que desarrollen sus habilidades interpretativas y que prueben y mejoren la eficiencia de sus presentaciones frente a públicos selectos.



Su labor docente es amplia, como profesor de oboes históricos y música de cámara, en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París; profesor de repertorio orquestal, en el Conservatorio Real de Bruselas; profesor de oboe en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo. Su dedicación propició que el año de 1996 recibiera el “Título de Profesor Superior de Oboe” del Ministerio de Educación y Cultura de España.



Es colaborador frecuente con los músicos y las orquestas de música antigua más eminentes de nuestros días como: Sir John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Jordi Savall y Ton Koopman.



Desde que hizo su tesis, ya tenía claro su perspectiva musical, en ella habla de la retórica musical, del arte de tocar en público. Su trabajo de los últimos años aborda esa manera de ver la música, de analizarla, de tocarla, esta actitud es completamente diferente a como se hace habitualmente en una orquesta sinfónica.



“Desde mi punto de vista como oboísta, sentado en la mitad de la orquesta, ahí escucho más que lo que oye el mismo director. Esa manera de escuchar la música y de analizarla me causó ciertos conflictos. Percibía la música de otra manera pero tenía que hacer lo que el director pedía. Mi idea era cómo hacerlo más elocuente, la retórica musical es tocar música de manera elocuente. Aristóteles me dice que la retórica es el arte de encontrar, el arte de encontrar que se debe persuadir. El arte de encontrar en la música es persuadir al público”.



Y Rafael Palacios lo logra, convence y emociona.



“La única diferencia es que no lo escribieron. Yo sí, escribí cómo la música debe interpretarse. Es una posición diferente del cómo, una orquesta tradicional lo hace. Mi postura es defender mi tesis. Cada vez que me paro frente a la orquesta, lo que yo veo en la partitura. Las notas son una cosa pero más allá de ellas hay un mensaje que dista mucho de nuestra realidad, con memoria corta como la humanidad –reflexiona y dice-. Pretender recrear música de hace 200 años significa hacer una investigación, respuesta a lo que está escondido. Misterios de la música, cuestiones más allá de la partitura, más allá de la anotación”.



“En mi análisis encuentro esos elementos que me permiten persuadir. Los marco, las envío. Los músicos las leen y se dan cuenta que es totalmente diferente, la gran ventaja es que, desde el 2014, tenemos esta manera de hacerla y lo hacemos cada año. Muchos ya están habituados a ver otras cosas en la música”.



“Es un placer ver cómo la orquesta crece, existe mucha colaboración cuando se explica un término y se entiende. Cuando hay que empezar desde cero, hay que asumir, después de 3 o 4 días de ensayo, que es resultado de una orquesta que no teje este tipo de música. Con integrantes especializados en este tipo de interpretación, se contagia con los demás colegas.”



¿Cómo es un ensayo típico para usted?



“No lo hay, trato de trabajar con el material humano disponible, no siempre obtengo que una orquesta que me invita tenga un clavecín cuando mi repertorio lo usa. La persona que lo toca debe tener el estilo para hacerlo. Soy flexible, hay que hacerlo con el material humano disponible, que también tiene su tradición”.



“Tradición, es una traición. Una tradición debe ser la música de Beethoven. Como se ha hecho tradicionalmente desde hace 50 años, esto se convierte en dogma, en una traición, desde hace 50 años. Nada que ver con la manera de Beethoven, con su manera de hacerlo al final del siglo 19. Hacer un ensayo con una orquesta que no maneja estos elementos es una lucha fría desde el primer ensayo. Oigo cosas que no leo en la partitura”.



“Los saco de su zona de comodidad, un ensayo no típico. Los ensayos son una evolución: el segundo no es igual al tercero. Son una concatenación de la experiencia. Mi propuesta es clarificar una obra, una manera de hacer”.



El concierto de esta noche será memorable, bajo la dirección de un músico de orquesta de cámara, con carrera de oboísta, con el oboe moderno. Rafael Palacios ha colaborado como oboe principal con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias; con la Israel Chamber Orchestra, entre otras.