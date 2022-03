La madrugada de este martes, hombres dispararon contra la fachada de una vivienda ubicada en la colonia Ángel Carbajal del municipio de Santiago Tuxtla.Autoridades policíacas indicaron que fue alrededor de las cuatro de la mañana que vecinos alertados por varias detonaciones de arma de fuego dieron aviso al 911.Se dio a conocer que fue sobre la calle Flor de Naranjo esquina Mariano Abasolo, donde observaron que sobre la calle había varios casquillos percutidos.También informaron que una vivienda presentaba impactos de bala y que afortunadamente no había personas lesionadas.Las autoridades manifestaron que dicho domicilio pertenece a un elemento de la Policía Estatal; sin embargo, no dieron a conocer si al momento de la agresión éste se encontraba en el interior.Pese al operativo llevado a cabo por las fuerzas del orden, no lograron dar con los responsables.