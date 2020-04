Ramo ferretero en Orizaba preocupado por posible desabasto de material sanitario

Gran preocupación existe en el ramo ferretero debido al desabasto que existe de material de protección, lo cual se desconoce si es que los países exportadores están acopiándolo para atender las necesidades propias de su población o bien el gobierno está adquiriéndolo por si se llegara a requerir en un corto o mediano plazo, señaló Raymundo Reynoso Meneses, empresario del ramo ferretero.



Recordó que el Secretario de Salud ya dio a conocer los giros que están considerados para no cerrar sus puertas, y aunque el sector ferretero va a seguir operando, pues ha sido puntal en muchas situaciones de necesidades, pero hay preocupación porque existe desabasto de algunos productos.



Mencionó que desde hace 15 días no se surten los cubrebocas, lentes y guantes y el stock se está acabando muy rápido, por lo que hay incertidumbre de lo que pasará con esos insumos en el corte plazo.



Indicó que no se sabe si los países fabricantes, como son China y Estados Unidos, los están acopiando para atender las necesidades de su población, o están llegando y el gobierno está haciendo lo propio para atender las necesidades en el corto o mediano plazos.



Resaltó que, al momento, tanto por la ley de oferta y demanda como el alza del dólar y el que esos artículos se importan, han tenido una elevación de sus precios y un cubrebocas que costaba 20 o 30 pesos, hoy se vende hasta en 150 pesos por esas razones.