Rápida atención en módulos de vacunación contra COVID, en Xico

Este miércoles inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en la cabecera municipal de Xico.



Desde temprana hora se habilitó el módulo en la escuela primaria “Melchor Ocampo”, en donde se observó una numerosa fila de abuelitos al inicio de la jornada, no obstante, conforme fue pasando el tiempo, la atención fue rápida y la fila moderada.



Al lugar acudió personal de distintas corporaciones como del Ejército Mexicano y Gobierno Federal para resguardar las vacunas y el inmueble, así como de la Policía Estatal y Tránsito del Estado, que cerró la vialidad sobre la calle Morelos.



Algunos adultos se vieron optimistas y dijeron que confiaban en el biológico a aplicar, esto a pesar de comentarios negativos que circulan.



Incluso hubo quien invitó a los xiqueños de la tercera edad a ir al módulo a recibir la inoculación, pues con esto tendrán una protección, ya que existe la necesidad de salir.



“Tenemos la necesidad de salir y exponernos al contagio y con esto tendremos protección; hay malos comentarios pues no falta el amarillismo pero los científicos están capacitados y hay que aprovechar la oportunidad”, señaló el ejidatario Juan Venancio.



Y es que algunas personas coincidieron en que en el municipio se han registrado varios casos de Coronavirus, de ahí la necesidad de vacunarse.



Prevén administrar mil vacunas Sinovac a adultos mayores en Xico



El encargado de la Delegación Regional de Programas Federales en Coatepec, Filiberto Martínez Casas, indicó que este día se espera inmunizar a unas mil personas de la tercera edad en la cabecera municipal de Xico.



“Este día esperamos atender a mil personas, vamos en tiempo para hacerlo”, acotó.



Detalló que la vacuna que se aplica este miércoles en Xico es la Sinovac y destacó que hasta el momento no se ha registrado ninguna reacción adversa en las personas que se han aplicado la dosis.



“Invito a que acudan a vacunarse, que se inmunicen pero que sigan manteniendo las medidas como el uso del cubrebocas y la sana distancia”, dijo.



Reiteró que la jornada de vacunación se lleva a cabo de acuerdo con la programación establecida, la cual indica que es por bloques y según la zona donde viven los adultos mayores, sin embargo, aseguró que se aplica la vacuna a pesar de no contar con la hoja de registro.



Finalmente, señaló que el viernes la jornada se efectuará en la localidad de San Marcos de León, a donde podrán acudir vecinos de colonias aledañas.