Rapiña, delito no castigado que impacta económicamente a empresas

La rapiña que efectúan pobladores de diversos lugares cuando algún vehículo de transporte se accidenta, ya es una ley no escrita y un delito no castigado, manifestó José Carlos Gilibert Peña, director el Centro de Capacitación del Autotransporte número 32 de Río Blanco Veracruz."Falta de valores, de cultura, de compromiso social, es que se metan con la mercancía que no es de ellos, la gente está cometiendo un delito. Está robando un producto que ni siquiera es del transportista. Desgraciadamente, las autoridades no tienen la facultad en ley para poder hacer una detención o meterse con el pueblo".Añadió que situaciones como la rapiña solamente suceden en México, pues en Estados Unidos no pasa eso. "¿Por qué hace algunos días se accidentó un tráiler con libros de texto gratuitos y no se robaron ni uno? Hace 20 días se accidentó, uno de cerveza y se llevaron todas las cervezas".Lamentó que sea un delito y que la autoridad no haga nada. Y destacó que es mayor el número de personas que se roban el producto transportado que los elementos de la Policía Federal o la Guardia Nacional."Esto es cultura social pero estamos educando a las futuras generaciones a que si ven a alguien desamparado, lo afectan. Aunque el producto está intacto la gente se lo lleva, recordemos el accidente de La Tinaja: la gente destazó a los animales en la carretera".Esto ha llevado, dijo, a que los seguros para proteger las cargas aumenten en un 30 por ciento su costo pero lo más grave es que solamente se logra recuperar después de muchos trámites el 30 por ciento de la pérdida ocasionada por la rapiña."Tenemos que asegurar la carga, no puedes circular si no está asegurada, es un requisito. Ahora bien: hay algunas aseguradoras que tienen todo el compromiso de hacer su pago pero otras que no, porque se tardan en pagar. La recuperación que tenemos es al 30 por ciento o menos. El transporte donde se accidenta pierde, donde se lo roban pierde".