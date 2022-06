Rapiña está fuera de control, ya es una mafia: Comisión Nacional de Emergencia

Ante los actos de rapiña que se dan en accidentes de unidades de carga los rescatistas optan por ayudar al herido y mantenerse al margen, pues las personas se comportan de manera agresiva, indicó el delegado estatal de la Comisión Nacional de Emergencia, José Francisco García Vázquez.Dio a conocer que contrario a lo que ocurría hace años, donde población se llevaba productos perecederos que quedaban después de un accidente y lo hacía por necesidad, hoy ya actúa una mafia que se roba todo tipo de carga y hasta fuerzan puertas para llevarse lo que puedan de dentro del camión.Mencionó que a esas personas no les interesa si hay alguien herido o si necesita ayuda, sólo van por lo que puedan llevarse, así que ni siquiera reportan el accidente a las autoridades.Comentó que algo similar ocurre con quienes sólo se ponen a tomar video, pues si bien es importante dar a conocer hechos que ocurren, los periodistas saben que por ley no se deben tomar los rostros de las víctimas, por lo que quienes sólo toman videos y fotografías están afectando los derechos de esas personas y sus familias.Incluso, mencionó, no son para reportar el hecho a las autoridades o solicitar el auxilio de los cuerpos de emergencia, lo que hace perder minutos valiosos que podrían salvar la vida de alguna persona.Agregó que debido a ello, los integrantes de cuerpos de emergencia sólo brindan ayuda a los afectados.