Rapiñeros solapados por el gobierno, no son castigados: FEMATRAC

Solapados por el gobierno y sin ser castigados actúan los rapiñeros en las carreteras, ya no les importa si el camión de carga sólo se descompuso, abren las unidades y roban todo lo que llevan, señaló el presidente nacional de la Federación Mesoamericana de Trasporte de Carga AC, Lauro Rincón Hernández.Es la falta de aplicación de la ley lo que está generando este problema, hay total impunidad para quienes cometen estos actos rapiña.El problema es que las empresas aseguradoras ya no quieren pagar por robo de mercancía sobre todo cuando no son asaltos y sólo rapiña."No te cubren los seguros y si te cubren solo es el 60 por ciento y tu pierdes, en ocasiones el dueño del camión quiere que pagues el resto y ahí es donde inicia el problema".Rincón Hernández dijo que un seguro para transporte de carga ronda entre los 50 mil hasta los 500 mil pesos, dependiendo de lo asegurado, es decir es el remolque, el tractocamión y la mercancía e insistió que muchas aseguradoras no quieren trabajar con este sector porque se ha vuelto de alto riesgo en los últimos años.