Los magistrados de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificaron la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que a su vez confirmó la asignación de las 20 Diputaciones de Representación Proporcional al Congreso del Estado, realizada por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).Lo anterior al declarar como infundados los argumentos presentados por excandidatos a las referidas curules, que fueron sustituidos por mujeres para cumplir con la paridad de género; de exabanderadas, que no alcanzaron una silla en la próxima Legislatura; y de partidos que consideraba como incorrecta la distribución de los escaños.“Fue correcto que el TEV concluyera que la determinación adoptada por el OPLE no excedió su facultad reglamentaria, toda vez que la asignación de Diputaciones de RP se llevó a cabo siguiendo las bases del procedimiento previamente establecido por el legislador en la Constitución Local y la ley sustantiva”, concluyeron los togados regionales en sesión pública celebrada la tarde de este viernes,Asimismo, los integrantes del órgano jurisdiccional federal reiteraron que el reglamento para la asignación de estas curules no transgredió la Carta Magna, ni el Código Electoral.En el fallo, también calificaron como correcta la interpretación de “partidos con mayor votación” establecido en dicho ordenamiento interno del OPLE, que hizo que se afectara la posición de un hombre y ésta se sustituyera por una mujer tanto a MORENA, como al PAN, PRI, PRD, MC y PVEM.“Fue correcta la interpretación del tribunal local respecto a la regla prevista en el artículo 151 apartado 2, del Reglamento de Candidaturas, porque si el ajusta a una Diputación por partido político, ello atiende al principio de mínima intervención”, refrendaron.En el análisis de la asignación, los magistrados de la Sala Xalapa catalogaron como inviable que se condujera a realizar el ajuste de género a una sola fuerza partidista por tantas fórmulas como fueran necesarias o a los dos o tres de mayor porcentaje de votación.“Lo que es acorde con criterios sostenidos por la Sala Superior del TEPJF en el sentido de que los ajustes de asignación no se debe limitar a un sólo partido, sino que se debe continuar con los demás”, puntualizaron.Además, en el caso de la representación mayoritaria de las mujeres en el próximo Congreso Local, definieron como correcto que el TEV validara esta decisión del OPLE, toda vez que habrá 25 espacios para el género femenino, 24 para el masculino y uno para una persona no binaria.“Ello procura el mayor beneficio para las mujeres, además no le asiste la razón a la parte actora respecto a que la paridad se debía verificar en la integración de bancadas, porque al no ser una regla prevista sería inviable aplicarla y vulneraría el principio de certeza”, refrendaron.El pleno de la Sala Xalapa desechó la intención de los promoventes de realizar ajustes a las listas registradas por los partidos para que hubiese mayor participación de los grupos vulnerables, porque a su decir, eso implicaría la confección de una nueva regla que también afectaría “gravemente” el principio de certeza.Adicionalmente no le dieron la razón a los actores de las impugnaciones sobre la revisión de la afiliación efectiva de los candidatos, para evitar fraudes a la Ley, porque no indicaron la disposición legal que obligara al órgano comicial revisar la militancia de los candidatos plurinominales.“Era inviable que el OPLE lo considerara en esta etapa del proceso electoral”, reafirmaron en el fallo regional.