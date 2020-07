Ratifica Tribunal Electoral sentencia y sanción a Alcalde de Atoyac

La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SRX) ratificó la existencia de agravio a los derechos políticos del regidor de Atoyac, René Rueda Atala, por parte del alcalde Óscar Pimentel Ugarte y del contralor Interno, Rafael Contreras Beristáin.



En sesión celebrada de manera virtual, dicho órgano jurisdiccional igual determinó la multa impuesta por el Tribunal Electoral de Veracruz, en el sentido de no dar cumplimiento a sentencia.



Y es que en el juicio de protección a los derechos ciudadanos JDC 773/2019, presentado por René Rueda ante el TEV, denunció el agravio a su derecho de petición por parte del Alcalde y el Contralor, respecto a diversas solicitudes promovidas por el Regidor.



A lo que el TEV dictó sentencia al Contralor y al Ayuntamiento de Atoyac de dar respuesta a las peticiones de René Rueda, situación que no se cumplió.



Así, tanto el alcalde Óscar Pimentel Ugarte como el contralor Interno, Rafael Contreras Beristáin, formularon los juicios ciudadanos 51 y 52, contra la sentencia y la multa dictada por el TEV, situación que la Sala Regional desechó.



Con esto, además impugnaron el acuerdo plenario sobre el cumplimiento de sentencia emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz, el cual declaró en vía de cumplimiento la sentencia emitida en el juicio ciudadano 573/19.



Y es que ambos dijeron que el TEV no realizó un examen exhaustivo de los hechos, situación que la Sala Regional coincidió que el Tribunal local si estudió las constancias aportadas por los actores y la amonestación derivada del incumplimiento de la sentencia.