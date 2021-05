Raúl Arias buscará solucionar la falta de agua en Xalapa

Igualdad de género, seguridad ciudadana, mejoramiento de calles y avenidas, buscar soluciones para el problema del agua y la basura promoverá el candidato a la Alcaldía de Xalapa por Movimiento Ciudadano (MC), Raúl Arias Lovillo.



Al arrancar campaña, acompañado por la candidata a Diputada local por el Distrito 10, Maribel Ramírez Topete, la coordinadora nacional de mujeres de MC, Jessica Ortega de la Cruz, y los integrantes de la planilla, resaltó que impulsará un proyecto para que Xalapa no dependa de otros estados para tener agua.



"Aseguraremos 30 años, por lo menos, el abastecimiento del agua en Xalapa. Tenemos que pensar en la Xalapa del futuro. Basta de tener a Xalapa olvidada y la enorme desigualdad en la que vivimos. Tenemos que construir las condiciones para que Xalapa pueda cambiar. Es necesario empezar con un plan de desarrollo metropolitano", dijo.



Además, comentó que de acuerdo a una encuesta realizada, la preferencia de la ciudadanía lo coloca en segundo lugar, detrás del candidato de MORENA, Ricardo Ahued Bardahuil.



"En una encuesta ya estábamos en segundo lugar. En la encuesta está primero Ricardo Ahued, después yo y en tercero David Velasco".



En el área cultural, el exrector de la Universidad Veracruzana (UV), enfatizó que la ciudad, debe estar posicionada con ayuda de los artistas y el ecosistema de investigación científica y tecnológica.



En cuanto a la Policía Municipal, puntualizó que no tendrán una corporación punitiva, sino, elementos cercanos a la gente.



"La clave de muchos programas de seguridad, es tener una policía cercana a la gente, policía en las colonias, en los barrios, para tener un programa seguro para la Xalapa del futuro".



Para finalizar, expuso que apoyarán a las personas de la comunidad LGBTTTI, a las feministas y se estará a favor de las decisiones de las féminas en cuanto al aborto y aquellos a favor de la vida.



"Ya no sólo basta con poner mujeres en los puestos de decisión, tenemos que tener feministas activas, en el mismo sentido la diversidad de las personas. Estamos en un compromiso de apostarle a la diversidad en Xalapa. Tenemos que tener feministas activas porque hay que cambiar una cultura. Creo que una cosa es lo que yo pueda percibir y tenemos que estar abiertos a la diversidad. Hay que estar a favor de las decisiones de las mujeres", concluyó.