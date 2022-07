Raúl Gutiérrez no fue asesinado, tampoco hay detenidos: Fiscalía

La Fiscalía General del Estado, confirmó que el licenciado Raúl Gustavo Gutiérrez Ávila, Notario Público número 4 de Martínez De la Torre, quien perdiera la vida el día de ayer jueves en sus oficinas, no fue asesinado.A través de un comunicado, la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, informó que, en este lamentable hecho, se descarta la participación de terceros.Y es que, luego de los hechos, se inició con la investigación y este viernes ya se dispone de los resultados.“De manera inmediata iniciaron las diligencias de ley por la trilogía investigadora (fiscales, peritos y policía ministerial) y una vez concluida la necrocirugía y las pruebas científicas, se descarta que su muerte haya sido provocada por terceros”, se lee en el comunicado.Es así que por la presencia de la bala en su cabeza, se descarta el homicidio y de igual modo, se confirmó que no había detenidos por estos hechos, sin embargo, de acuerdo a las nuevas disposiciones legales, se impide hacer públicos otros detalles específicos.La Fiscal Verónica Hernández expresó su más sentido pésame y solidaridad a la familia, amigos y compañeros del gremio Notarial del Estado, por la irreparable pérdida.Cabe mencionar que el día de ayer jueves, circuló la versión de que el prestigiado notario público de Martínez De la Torre, habría sido asesinando en su despacho por varios impactos de bala.Incluso se habría mencionado que una persona que le vendía un arma podría ser el responsable de su muerte. Sin embargo, fue la mañana de este viernes cuando la FGE informó que no se trataba de un homicidio y tampoco había un detenido por este hecho.