Rayos dañan los módems y jóvenes de Coatza pierden sus clases por Internet

Las tormentas eléctricas de los últimos días provocaron daños en modems de Internet de vecinos de Coatzacoalcos por lo que este lunes muchos estudiantes se quedaron sin clases.



Por lo anterior, se observaron largas filas de personas a las afueras de las empresas que dotan de este servicio. Llegaron para cambiar su aparato y poder volver a conectarse.



Mario Avilés, un habitante de esta ciudad, explicó que pese a que su módem estaba conectado a un regulador, se quemó debido a que un rayo cayó cerca de su casa.



Aunque confirmó que el cambio del aparato la empresa lo haría sin costo alguno, lamentó que sus hijas tuvieran que perder clases este día a consecuencia de lo ocurrido y añadió que el panorama es incierto pues las lluvias continuarán, lo que podría provocar más problemas a futuro.



“Debido a los rayos se descomponen los modems y hay que hacer fila para cambiarlos y con las clases virtuales no queda otra más que hacerlo. Hoy mis hijas perdieron clases porque no hay módem. Estoy en la fila desde las 10:20 de la mañana, me dijeron que solo me lo van a cambiar, no hay más que hacer, esto es sin costo.



“Avisamos a la maestra para que nos aguantara el día de hoy y nos mandó las actividades por WhatsApp para avanzar. Es que no tener módem nos consume el Internet de los celulares", dijo.



Por su parte, Martina Ramírez dijo desconocer qué tenía su módem pues mencionó que aunque las "lucecitas" sí estaban prendidas, no "agarraba" el Internet y por ello acudió a la empresa que le dota el servicio para el chequeo correspondiente.



"Las luces sí prenden, pero el internet no se refleja en los celulares de mis hijas y como están estudiando pues necesitamos del servicio. Primeramente Dios ahorita salimos. Es la primera vez que me pasa, en mi casa toman clases dos personas", agregó.