Razones por las que se publicó y retiró la entrevista de la Escort, Vanesa Zepeda

Al atender el reclamo que nuestras lectoras hicieron en redes sociales, Alcalorpolítico retiró de su edición de este viernes 18 de septiembre, la nota periodística sobre una chica que, dadas las dificultades económicas, encontró un modo de vida realizando actividades como “acompañante” o “Escort”.Si la sociedad veracruzana, en este caso en particular, no encontró justificable la publicación, lo entendemos pero el periódico desea puntualizar que el objetivo de la entrevista no es el de hacer apología de esta actividad ni una “promoción” de la prostitución, como se comentó en algunas cuentas de nuestras lectoras y tampoco en demérito de los principios o conciencias limpias que prevalecen y que le dan coherencia a nuestra sociedad.Reconocemos que el encabezado de la información pudo no ser el más atinado en el objetivo que se pretendía porque quizás tuvo un enfoque inadecuado a la situación y por eso se interpretó como si fuera promocional o publicitario por la selección de los conceptos que se resaltaron.Lo que se presentó en la nota de la entrevista con un enfoque profesional, realizada a “Vanesa Zepeda” —nombre artístico—, en nuestros estudios de Azueta 11, fue la exposición de una realidad: el caso de chicas que ante la falta de oportunidades laborales, con todo y que se tengan carreras universitarias, han tenido que acudir a una actividad como ésta en la que están expuestas a múltiples riesgos, como lo indica el trabajo periodístico.¿Qué hemos hecho? Sólo plasmar una realidad. No la justificamos, simplemente hacemos lo que dictan los cánones del periodismo desde siempre, presentar la realidad, tal cual aparece a nuestros ojos.La voz de Vanesa Zepeda es también una voz que debe ser escuchada. Su trabajo no es fácil, porque enfrenta riesgos que a algunas les ha costado la vida pero también se enfrenta a lo establecido en nuestra cultura.Además, como se dice en la nota, Vanesa ha tenido que reinventar su profesión, ante los efectos negativos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en nuestra sociedad.La realidad no siempre es agradable. La realidad confronta siempre, duele en algunas ocasiones y aunque disguste, es, simple y llanamente, la realidad, irrefutable, que está delante de nosotros.Nuestra sociedad debe transitar en el camino del Jaime Ceballos que Carlos Fuentes planteó en la novela “Las buenas conciencias”, un adolescente que “pronto deberá decidir el rumbo que tomará su vida”.“Por lo pronto, su percepción del mundo es que no tiene lugar definido en él. Quiere ser puro pero su sangre hierve. Se debate entre la moral cristiana y los impulsos físicos de su ardiente juventud; entre la jerarquía familiar y sus ansias de independencia; entre su pequeño mundo de pueblo chico y el horizonte infinito que vislumbra; entre el pecado y la salvación. La vida, entonces, pone a Jaime ante verdades desnudas que lo harán cambiar radicalmente”.Con estas razones, se hicieron ambas cosas: publicar y retirar la entrevista y es un asunto que queda para la reflexión en una sociedad que, en efecto, sigue sin encontrar la solución a retos ancestrales como la prostitución, la violencia contra las mujeres, el aborto, las violaciones y todo ello, dentro del caldo de cultivo actual que es la inseguridad, la criminalidad generalizada, la pandemia y la grave crisis económica que golpea a todos.Sólo para quienes deseen conocer el asunto a que se alude, aportadas las explicaciones anteriores, pueden encontrar el texto en: