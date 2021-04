Reabre sus puertas el teatro-bar “El Vicio”, con espectáculo de crítica política

En rueda de prensa virtual, celebrada ayer al mediodía, el Teatro Bar “El Vicio” anunció su regreso a las andadas después de prácticamente más de un año cerrado, con la reapertura al público de sus puertas, para este sábado 1° de mayo.Esta vez, para recibir a su público como se merece, las Reinas Chulas han preparado un espectáculo lleno de música y crítica política, que es la especialidad de la casa Teatro Bar “El Vicio”, presentando de manera presencial su nuevo espectáculo, “La Tacha y la Flaca en Con Cierto… Susto Electoral”, espectáculo político musical a cargo de Cecilia Sotres y Nora Huerta, con música de Ana Estévez, bajo la producción de Gabriela Andrade.Aprovechando la alegría y el ambiente festivo con que los tiempos de campaña electoral han llenado las calles de nuestra ciudad y del país entero, dos analistas políticas y expertas en la materia, “La Tacha” y “La Flaca”, nos hablarán de las floridas propuestas que la ciudadanía tiene para las próximas votaciones.¿Qué hay detrás de las alianzas? ¿De quién es la mano que mece la cuna? ¿De quién es jefe el “Jefe Diego”? ¿Quién ganó en la corrida de toros? ¿Sobre qué tema será la próxima investigación periodística de Loret de Moles? ¿Qué significa 855% más barata? ¿Cuál será el siguiente meme de Rickie Riquín?Estas y otras dudas que surjan en estos días serán resueltas, entre melodías y las finas y expertas opiniones de “La Tacha” y “La Flaca”, acarreadas profesionales, quienes, con 20 años de experiencia, han podido probar las mieles de los distintos partidos políticos que hoy están en contienda. De esta manera, todos los actores de esta guerra electoral quedarán bajo la lupa del mejor análisis político, con la picardía y el peculiar humor del mundo cabaretero.Teatro Bar “El Vicio”, el espacio disidente, independiente, diverso, irreverente y plural, está listo para recibirle bajo todas las medidas de seguridad y conforme las leyes lo demandan, por ello, en cada función sólo se podrá recibir a 30 espectadores, quienes contarán con el mejor trato, apapacho y cuidado personalizado de nuestras chulas monarcas.“Para aquellos que conocen nuestra casa, sabrán que tenemos el espacio ideal para hacerlo y que será una experiencia única unirse al convivio cabaretero de esta manera. Para quienes aún no nos conocen, ésta es sin duda la mejor oportunidad para conocer y disfrutar del cabaret más importante en México”.Y como los mexicanos no podemos tener el corazón contento si la barriga no está llena, el costo de cada función será de 600 pesos e incluirá, además del show, la cena a elegir entre 7 deliciosos platillos elaborados bajo la supervisión de Ana Francis Mor: Lomito de salmón a las hierbas finas y suflé de papa con espinaca; Flautas surtidas; Alitas adobadas con puré de papa; Lasaña, que puede ser vegetariana o de carne, con ensalada; Chile ancho relleno de quesito, con frijoles refritos; Dedos de pescado con salsa tártara u Orden de 3 tacos (a elegir de los siguientes guisos: cochinita, chicharrón rojo o verde, rajas con crema, pollito con mole o tinga). Y para el desempance, el público contará con 3 opciones: 3 cervezas, o 2 copas de vino, o 2 mezcales servidos por la mismísima Marisol Gasé.La cita es el próximo sábado 1° de mayo, a partir de las 19:00 horas en Madrid 13, Colonia Del Carmen, Alcaldía de Coyoacán. CP 04100.Ya se podrá adquirir boletos en https://boletopolis.com/es/evento/17686 para disfruta nuevamente de la compañía y la magia de Las Reinas Chulas y su entrañable cabaret. “La Tacha y La Flaca, en Con cierto… Susto Electoral”, espectáculo que se presentará los días 1° y 15 de mayo; mientras que el 29 de mayo, Nora Huerta nos deleitará con “Concierto de Canción Taruga”.Para mayores informes Whatsapp de El Vicio: 553 753 35 29