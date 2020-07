Reabre tianguis regional de Perote; piden cumplir medidas sanitarias

Este lunes, se reabrió el tianguis regional de Perote, con medidas sanitarias que deben de llevar tanto comerciantes como compradores, indicó el director de Protección Civil, Carlos Gómez Díaz.



Entrevistado, dijo que sólo se instalaron vendedores originarios de Perote para evitar aglomeraciones, no obstante, aseguró que hay medidas obligatorias para acceder, tales como que acuda una sola persona, uso de cubrebocas, prohibición de acceso para adultos mayores, arcos sanitizadores y la sana distancia de puestos.



“Tiene que acudir una sola persona y usar el cubrebocas, esto es obligatorio, no se permitirá el ingreso de adultos mayores, se colocaron arcos sanitizantes en la entrada, se tomará la temperatura, gel antibacterial, sana distancia de cada persona, los puestos están separados de 2 a 4 metros, dependiendo del tamaño, hay baños en las boca calles resguardados por Policía Municipal y Comercio, habrá flujo en una sola dirección para los comerciantes y el uso de plástico para proteger la mercancía y evitar el contacto directo”, detalló.



Señaló que en esta primera etapa, sólo se instalaron comerciantes locales pero se prevé que después lo hagan los foráneos.



Asimismo, comentó que, aunque esta disposición inquieta a la población, aseguró que tiene la finalidad de fomentar el consumo y que la economía empiece a fluir, pues el tianguis estuvo cerrado tres meses.



“La respuesta de la gente es inquieta por lo que sucede pero hay que dar la oportunidad a las personas pues están siendo golpeadas en su economía, fueron tres meses cerrado y es una pérdida considerable para ellos, hay poca afluencia de personas, porque no hay familias completas, se está supervisando para que se acaten las medidas. Si no llevan cubrebocas, no entran”, finalizó.