Reabren acceso a islas del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano

Tras dos años de cierre por la pandemia, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, ha regresado a sus actividades regulares en materia turística, pero también en divulgación y conservación.La isla de Enmedio es la única de las 6 islas que conforman esta área natural protegida que está abierta a la recreación de visitantes y durante las dos últimas temporadas vacacionales el arribo de personas regresó y con ello, más esfuerzos por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Área Naturales Protegidas para la conservación.La estancia en la isla está limitada a alrededor de 270 personas simultáneas dado que también recibe a tortugas para desovar.Como parte de estos trabajos de divulgación, el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, realiza recorridos para difusión no solo de la Isla de Enmedio, la cual junto con la de Sacrificios son las más conocidas.Pero, situada en la zona más alejada del Sistema Arrecifal, la isla "Santiaguillo" es una de las dos islas núcleo que existen en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y es de las menos conocidas.Es una isla solo destinada a la investigación y está prohibida toda actividad turística o pesquera.La isla Santiaguillo está rodeada y formada por corales llamados "cuernos de ciervo", su particularidad es que no cuenta con ningún tipo de vegetación."Es la isla más protegida del parque, mide según el programa de manejo .24 hectáreas, 2 mil 400 metros cuadrados, es la isla más chiquita", indicó Christopher González, director del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano.Los mismos biólogos consideran a esta isla como una maravilla del sistema Arrecifal, pero no es posible que la población en general la recorra, dado que es altamente restringida, solo se permite el resguardo a quienes naufragan y para las investigaciones científicas."Nos encontramos a 20 kilómetros de Antón Lizardo, y como pueden ver es una isla que no tiene vegetación, el sustrato puro esqueleto de coral. La actividad que hacemos es supervisión y vigilancia", señaló Salvador Hernández Hermida, biólogo del PNSAV.Resaltan la colaboración que tienen tanto de cooperativas pesquera como turisticas para mantener estas islas en conservación.Estas islas, son parte de una de las áreas naturales protegidas más ricas en ecosistemas marinos en México y también de las más extensas.Durante los últimos tres años se logró un registro de 94,785 visitantes.