Reactivación de cerveceras, "un error que se va a enmendar": López-Gatell

La industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones aseguró Hugo López – Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.



Esta tarde circuló información acerca de que las empresas cerveceras podrían reactivar su producción y que algunas ya habían reiniciado operaciones, sin embargo, el funcionario enfatizó en que se trata de información errónea.



“Lo que puedo decir es que es un error que se va a enmendar, el secretario de Agricultura ha tomado cartas en el asunto y lo va a enmendar. La industria cervecera no tiene autorización para restablecer operaciones”, dijo.



Señaló que de acuerdo con el decreto del Consejo de Salubridad General publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo se estableció la suspensión de manera temporal de actividades consideradas no esenciales.



“Se ha establecido con toda precisión que se suspenden temporalmente las actividades laborales, excepto las esenciales que están claramente identificadas en el decreto del Consejo de Salubridad General y no se incluye la fabricación o comercialización de cerveza”.



Mediante una carta enviada el pasado 6 de abril por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a la Cámara de la Industria de la Cerveza y de la Malta, se aprobó retomar la producción de cerveza, resaltando la importancia de no afectar a los cebaderos ante la caída de ingresos provocada por el impacto en la actividad económica ante la pandemia del coronavirus.



De acuerdo con datos de la industria, más de 15 mil familias se ven beneficiadas con la siembra de 180 mil hectáreas al año de cebada maltera que se utiliza para la producción de cerveza en México.



Sobre el tema, EL UNIVERSAL confirmó que algunos de los principales productores de cerveza en México ya reactivaron desde este jueves sus operaciones, con solamente 25% de su personal trabajando en las plantas.



Cabe recordar que la semana pasada las principales empresas cerveceras del país anunciaron la suspensión de operaciones a niveles que no pusieran en riesgo la continuidad de su negocio, ante las medidas para mitigar los contagios de coronavirus en el país decretadas por el gobierno federal.



Al respecto, la Sader explicó que ante la necesidad por parte de los productores de tener certidumbre en el cultivo que sembrarán y el precio de su cosecha, se acordó en conjunto con las empresas cerveceras no parar las negociaciones ni el acopio de esta agroindustria, aunque sí reducir al máximo posible las actividades operativas en apego a las recomendaciones del Consejo de Salubridad General ante la emergencia sanitaria.



La secretaría detalló que este acuerdo permitirá que toda la cadena de valor se apegue a las medidas sanitarias para cuidar a las poblaciones más vulnerables, enviándolas a casa, y reducir al mínimo posible la operación primaria y de agroindustria.



También señaló que se da viabilidad económica a las regiones productoras de cebada al asegurar contratos por más de 180 mil toneladas de cebada maltera en particular, entre productores y la industria cervecera, con un valor superior a mil millones de pesos, y con esto garantizar el flujo económico en las zonas rurales cebaderas durante la contingencia, así como afrontar de mejor manera las necesidades familiares ante esta coyuntura.