Reactivar la movilidad, el dilema del Gobierno con el regreso a clases

El Comité Técnico de Salud tendrá la última palabra con el regreso a clases presenciales en municipios donde esto implique mayor movilidad de adultos, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.



Es conferencia de prensa en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, el titular del Ejecutivo dijo que si determinan que en alguno de los municipios no hay condiciones, no se retornará a las aulas.



“Aquí de la misma Federación viene que la autoridad sanitaria valore las mejores formas del retorno a clases, en esa valoración, podría decir la autoridad sanitaria en este municipio no”, dijo ante el regreso programado para el 30 de agosto.



Comentó que por el momento, el Gobierno de Veracruz atiende la directriz de preparar todo para el retorno.



“Sin embargo, como aquí lo he manifestado y ha sido durante toda esta etapa de pandemia, la autoridad sanitaria es la que tiene la última palabra, la Federación tiene la consulta con la autoridad sanitaria federal y nosotros, la SEP tiene a la mano a la autoridad sanitaria federal, ya lo consultaron, por eso nos dicen prepárense para el retorno”.



El Mandatario veracruzano reconoció que el problema real es la movilidad de la población al trasladarse a los planteles educativos.



Es por ello que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) trabaja en coordinación con la autoridad sanitaria estatal y federal para determinar las medidas, así como acciones a aplicar que no generen riesgos de salud a estudiantes, maestros y población.



“El tema del regreso a clases, no es el contagio entre los menores... sí es una preocupación, sí hay contagios en menores pero ellos lo superan, el problema es que se activa la movilidad, eso es, sí estamos haciendo acciones para contener la movilidad, tenemos que evaluar muy bien qué tanto se vuelve a activar la movilidad de adultos en torno al regreso a clases, eso es lo que el Comité Técnico de Salud me hizo ver”, explicó.



Finalmente, Cuitláhuac García dejó en claro que en caso de que la Federación lo confirme, el regreso a clases presencial se dará con la aplicación estricta de todas las medidas sanitarias, de forma escalonada, parcial y mixta.