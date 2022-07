Reactivar producción de amoniaco es para autosuficiencia alimentaria: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que se realizarán los estudios técnicos para determinar si es viable la puesta en marcha de la planta petroquímica de Poza Rica para la producción de amoniaco, el cual, destacó, es necesario para la elaboración de los fertilizantes.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno aseguró que este insumo es vendible dónde sea, tanto dentro como fuera del país, por lo que la inversión que se haga allí va a tener futuro."Se requiere de una instalación que tenga gas y El Escolín tiene estas instalaciones. Está en análisis, se tiene que poner en análisis técnico cómo está esa instalación y la otra es atraer la inversión, el capital que se piensa debe ser conjunto: privado y de varios entes de Gobierno para sacarla adelante", precisó.Cuitláhuac García Jiménez agregó que es importante que en Poza Rica se respire "tranquilidad", pues el objetivo es atraer a inversionistas extranjeros que permitan adquirir tecnología internacional como ocurrió con la refinería de Dos Bocas."Y desde luego en Poza Rica tenemos fuerza de trabajo calificada, técnicos. Entonces va a entrar en estudios. No podemos aventurar las cosas así, de que ya va, no. Tiene que haber un estudio, tiene que ser serio y una proyección para en cierto momento determinar si o no, es posible o no es posible", explicó.Mientras tanto ya se tienen los montos de inversión en la planta de fertilizantes de Cosoleacaque, también propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la cual consta de cuatro módulos, de los cuales uno está en operación plena."Y se está invirtiendo este año para la operación de la segunda planta y se tiene proyectada la inversión para la tercera y cuarta, que puede ser para 2023 o 2024, y se tiene la ventaja de que una de ellas ya tiene parte del equipo comprado, que también la dejaron ahí, ahí la dejaron en el almacén", detalló.Cuestionó que esto demuestra el desdén y falta de visión que había en el pasado por parte de los "tecnócratas neoliberales", que dejaron abandonados los equipos que se habían adquirido para desarrollar las plantas de este tipo.El Gobernador afirmó que los proyectos que en materia petroquímica planea el Gobierno Federal en Veracruz forman parte de la visión de soberanía alimentaria que enarbola la Cuarta Transformación."Tenemos que pugnar por ser autosuficientes en materia energética y en materia alimentaria, esto además de fortalecer la economía local, regional, del país, fortalecerse para salir adelante en momentos de crisis mundial, no depender del exterior y el impacto que pudiera tenerse en los países por estas crisis mundiales", comentó.De allí que reiterara que una de las vías para aminorar estos impactos en las áreas energética y alimentaria está en la petroquímica porque por un lado se refina el petróleo para generar combustibles y por el otro, sus derivados permiten producir "una infinidad" de materiales como plásticos y fertilizantes (...) Entonces necesitamos fortalecerla e impulsarla para tener estos recursos", reafirmó.El mandatario estatal apuntó que las instalaciones petroquímicas en Veracruz fueron abandonadas por los gobiernos pasados, privatizando una de producción de fertilizantes y posteriormente volviéndola a comprar con sobreprecio, " la regalan y la abandonan"."Rocío Nalhe, el Presidente y yo visitamos FERTIMEX en Coatzacoalcos. Hoy es agroindustria que le pertenece a PEMEX, y de no producir nada, estar en cero, hoy se obtienen, por ahora, 900 toneladas diarias de fertilizantes y que pronto van a alcanzar 100 por ciento de la capacidad de una de las plantas, mil 200 toneladas de fertilizantes", aseguró el titular del Ejecutivo.