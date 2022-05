Reafirmarán los derechos sexuales y reproductivos de las xalapeñas

La regidora séptima del Ayuntamiento de Xalapa, María Guadalupe Márquez Leonardo, dio a conocer que este viernes 13 de mayo se llevará a cabo el foro “Los Derechos Humanos de las Mujeres”, con el que se busca reafirmar los derechos sexuales y reproductivos de las capitalinas.Expuso que el foro será de 10:00 a 13:00 horas en el auditorio de la Iniciativa Municipal de Arte y Cultura (IMAC), en coordinación con la Fundación Marie Stopes México, quien cuenta con una clínica en Veracruz Puerto en la que se lleva a cabo el procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE).“‘Hijos por elección no por azar’, ‘interrupción legal del embarazo’ en México y aquí en Xalapa sobre todo; ‘partería en México’ y ‘embarazo adolescente’, son los temas que se van a tocar en el foro con esta fundación María Stopes. Están invitadas las mujeres xalapeñas, niñas y adolescentes”, manifestó.Márquez Leonardo expuso que este evento, que tendría un aforo presencial para 300 asistentes, nació de los casos que ha recibido en su oficina de niñas y adolescentes con embarazos no deseados, quienes buscaban el apoyo para ponerle fin a la gestación.“Entonces Marie Stopes tiene la herramienta, tiene un hospital para hacer estas intervenciones. Es difícil pero tenemos que apoyar a las niñas y adolescentes, ya que ellas tienen todo el derecho de decidir sobre su cuerpo”, resaltó la edil.Además, adelantó que el Ayuntamiento podría firmar un convenio con esta fundación en el que apoyaría con el traslado al puerto jarocho de las menores que deseen abortar, donde se le practicaría el procedimiento de la ILE.“Lo único que ellos nos solicitan es el traslado, el apoyo a alguna adolescente, alguna niña que requiera este apoyo. Al hacer un convenio se le apoyaría con el traslado a la clínica de la fundación Marie Stopes en el puerto de Veracruz”, puntualizó.Reiteró que se debe apoyar a las menores de edad que por alguna u otra razón están gestando y no quieren ser madres a tan corta edad. “Como regidora y como mujer me sumo a que ellas deben tener un apoyo”, refrendó.Finalmente, María Guadalupe Márquez Leonardo expuso que las mujeres interesadas en asistir al foro podrán confirmar su asistencia en la oficina de la Regiduría Séptima, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal, o a través de los números 228 290 10 04, 228 122 19 58 o al correo electrónico [email protected]