Realiza PC Xalapa recorridos en servicios estratégicos para descartar daños tras sismo

El director de Protección Civil Xalapa, José de Jesús Vargas Hernández, informó que personal de la dependencia municipal a su cargo se encuentra realizando recorridos para verificar que los servicios estratégicos y grandes edificios no presenten daños estructurales, luego del sismo de 7.1 grados, ocurrido en Guerrero, y que se percibió en la ciudad.



Al respecto, señaló que se revisan los hospitales de la capital, así como las estaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para descartar algún problema en sus instalaciones.



"El personal ahorita sale a hacer un recorrido sobre todo para verificar aquellos servicios estratégicos como pueden ser los hospitales, en este caso las clínicas 10, 11 y 65 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Centro de Alta Especialidad (CAE) "Dr. Rafael Lucio"; el Hospital Civil "Dr. F. Nachón", para ver si tienen algún tipo de daño en su infraestructura. Se verifican también algunas plantas de electricidad que también son consideradas como servicios estratégicos", expresó.



Vargas Fernández acotó que la revisión también incluye las torres de mayor altitud de la ciudad como el Centro Mayor Xalapa (Torre JV), la Torre Ánimas y la torre Hakim.



"En unos momentos nos darán el parte los compañeros, pero por el momento significativamente no tenemos daños reportados de consideración, pero repito se siguen haciendo las evaluaciones y tendremos más adelante un informe preliminar", reiteró.



El responsable de PC Xalapa indicó que varias oficinas del Gobierno del Estado, del Ayuntamiento y de la Fiscalía General del Estado (FGE), que todavía estaban laborando a la hora del movimiento telúrico (20:48 horas), llevaron a cabo evacuaciones de su personal.



"Se llevaron a cabo evacuaciones en la torre de Seguridad Pública, en el Palacio Municipal, en algunas dependencias como la Fiscalía y no tenemos ningún reporte por parte de los integrantes y coordinadores las unidades internas de Protección Civil de esas áreas", puntualizó.



Finalmente refrendó la Dirección de Protección Civil estará dando seguimiento puntual a las posibles afectaciones del sismo en la ciudad e informando de lo sucedido a la población.