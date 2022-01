Realizan primer trámite del año para cambio de sexo, en Orizaba

Este miércoles en la ciudad de Orizaba se tramitó el primer cambio sexogenérico del año, mediante el cual Carol Rodríguez pudo obtener su acta de nacimiento acorde a la identidad que siente le corresponde.Al salir de realizar la gestión para obtener su documento dijo estar muy feliz, pues fue muy rápido y gratuito, además de que es un trámite que hoy es una realidad cuando hasta hace poco era necesario recurrir a abogados y aun así no era seguro tener éxito.Invitó a quienes se sienten inconformes con su identidad a que hagan este trámite y así obtengan su acta de nacimiento conforme al sexo que desean.Carol explicó que en un inicio para su familia fue muy complicado aceptar que no se sentía conforme siendo un chico, pero hoy lo aceptan y se sienten felices al ver que él es feliz.Agregó que con su nueva identidad seguirá adelante con sus estudios y buscará ingresar a la UV, institución de la que sabe los directivos son muy accesibles, por lo que espera no tener problemas con su documentación.Cabe mencionar que este trámite es el segundo que se realiza en el Registro Civil de Orizaba desde que se aprobó en el Estado; en noviembre del 2021 se llevó a cabo el primero, así lo informó el oficial encargado de esta área, Alan Osorio Falcón.