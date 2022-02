Realizarán auditoría integral a la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez

La revisión del uso de los recursos públicos y de las acciones llevadas a cabo por la administración de Hipólito Rodríguez Herrero en Xalapa continuarán por un tiempo más, apoyada por un despacho que se encargará de hacer una auditoría integral.En la Gaceta Municipal del pasado 24 de febrero fue publicado el acuerdo del Cabildo por el que los ediles capitalinos autorizan al alcalde Ricardo Ahued Bardahuil y a la síndica Única, Cecilia Leyla Coronel Brizio, para que suscriban dicho contrato.La auditoría integral de la Administración Pública Municipal 2018-2021 abarcará los cuatro años que Rodríguez Herrero estuvo al frente del Ayuntamiento.“El Honorable Cabildo autoriza que los ciudadanos Ricardo Ahued Bardahuil y Cecilia Leyla Coronel Brizio, Presidente Municipal y Síndica Única, respectivamente, en representación de este Honorable Ayuntamiento suscriban contrato con un despacho; con el objeto de que lleve a cabo auditoría integral de la Administración Pública Municipal 2018-2021, durante su periodo de cuatro años”, se lee en el acuerdo número 54.Dicha decisión de la Comuna Xalapeña está fundamentada en lo dispuesto por los artículos 40 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz; y 36 fracción VI y 73 Octies de la Ley Orgánica del Municipio Libre.Además, el pleno edilicio dio el aval para que Ahued Bardahuil y Coronel Brizio contraten un despacho para que lleve a cabo una auditoría a la entrega-recepción en específico el ejercicio fiscal 2021.Cabe mencionar que estas autorizaciones del Cabildo de la Ciudad se unen a las decisiones adoptadas desde finales de enero, cuando se aprobó por unanimidad de votos citar a comparecer ante la Contraloría Municipal a los ex funcionarios de la administración anterior, para que respondieran a las observaciones detectadas en el proceso de revisión de la entrega-recepción 2018-2021.En la sesión extraordinaria del 27 de enero, el pleno edilicio aceptó la propuesta de la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Silvia Lavín Hernández, para que se llamara a cuentas a los ex servidores que acompañaron al ex Alcalde durante su Gobierno.Y es que como titular de la comisión especial que se creó el 10 de enero para analizar la documentación entregada por la gestión de Hipólito Rodríguez como parte del proceso de entrega-recepción; la contralora señaló que sus integrantes recomendaban que se citara a comparecer a los responsables de las áreas municipales en los cuatro años anteriores.Hasta el momento, el Gobierno de Ricardo Ahued no ha dado a conocer los resultados de esta revisión, es decir, las observaciones detectadas, las áreas involucradas y las personas citadas a comparecer ante el OIC.