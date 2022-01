Realizarán torneos para reactivar canchas deportivas en Coatzacoalcos

Para reactivar canchas deportivas en Coatzacoalcos, la Dirección del Deporte realizará torneos donde se involucre a la juventud, aseguró el titular, Roberto Pérez.Aceptó que actualmente muchos espacios deportivos están totalmente destruidos, esto a raíz de que no se les dio la atención oportuna."Hay que reactivarlas, muchas de esas canchas que se hicieron en administraciones anteriores están todas destruidas, porque requerían de un proceso de rehabilitación, cuidado, mantenimiento porque también si vas a construir debes ver el mantenimiento correctivo y preventivo y eso no lo previeron", dijo.Añadió que la utilidad tampoco fue prioridad y eso llevó a que se encuentren en el abandono.Roberto Pérez, explicó que permitir su uso sin restricción a deportistas y vecinos ayudará mucho, aunado a que habrá espacios para que la juventud ocupe su tiempo y no caiga en manos de la delincuencia o estupefacientes."También hay que armar torneos, porque para eso, para que la utilicen los jóvenes, pero hay que armarlos, organizarlos, porque ellos deben saber que para eso es, para que se utilice", expresó.