Reaparece Yunes Linares para afirmar que Rogelio “N” es preso “político”, no delincuente

No intervengo en temas de Veracruz pero ante la injusticia, todos tenemos el deber moral de alzar la voz, por eso lo hago.



Rogelio es un gran ser humano y extraordinario padre de familia. Fue un funcionario muy eficiente y honorable.



Su labor como Secretario de Gobierno fue básica para mantener estabilidad política y social en Veracruz.



Durante nuestras larguísimas jornadas diarias de trabajo siempre tenía espacio para sus tres hijas, a quienes ama profundamente. Victoria -la menor, de 7 años- era visitante casi diaria de su oficina.



Rogelio es un preso político, no es un delincuente; hay que decirlo con todas las palabras, es un líder social que se opone -como muchos veracruzanos- a un gobierno que lleva a nuestro Estado al desastre.



Ser opositor al gobierno no debiera ser delito pero en Veracruz lo es y quienes se atreven a oponerse pagan las consecuencias con su libertad o con su propia vida, como cada día lo vemos.



Pero la historia y la Ley juzgarán a quienes usan la fuerza del Estado para perseguir a sus adversarios.



Hoy que es objeto de una persecución política sustentada en falsedades y bajezas le reitero a Franco mi aprecio y solidaridad.



Exijo que se respete su vida y su dignidad personal. ¡No estás solo Rogelio!.