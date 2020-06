Reapertura con 25% de aforo en restaurantes será para acostumbrarse a “nueva normalidad”

La reapertura con un 25 por ciento de ocupación en los restaurantes, no será suficiente para mantener un negocio; sin embargo, permitirá que se vayan adaptando los establecimientos a la nueva normalidad y las medidas sanitarias requeridas.



El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella, señaló que en este tiempo se enfocarán en ganarse la confianza de los consumidores pero una vez que se llegue al semáforo "naranja", en el que permita al 50 por ciento de capacidad, entonces es cuando habrá mayor ganancia.



"Un 25 por ciento de ocupación en el sector restaurantero, no te va a dar para que sea negocio, es una fórmula que te sitúa en pérdida de forma inmediata, sin embargo, ya podemos recuperar nuestros espacios de trabajo, algunos empleos, ya puedes empezar a cuidar tu negocio y empezarte a ganar la confianza de la gente para que ellos vean que tu negocio es un lugar para consumir".



Indicó que después de dos meses de cierre, los negocios se mantienen a menos del 25 por ciento de su capacidad.



"Los establecimientos se encuentran con muy pocas visitas de clientes y no ha sido casi necesario decirle a una persona que no puede entrar porque el cupo está lleno".



Martínez Dordella afirmó que los establecimientos afiliados a la CANIRAC están cumpliendo con las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19.