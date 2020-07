Recaudación de impuestos se desplomó en 90%, reconoce gobierno de Orizaba

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dio a conocer que el 90 por ciento de los ingresos propios se cayeron, la causa el COVID-19, pues tras la instrucción de confinamiento se tuvieron que cerrar un sinnúmero de sitios.



"No estamos cobrando lo que deberíamos, por eso no está ingresando dinero. Cerca del 90 por ciento de los ingresos propios se cayeron".



Agregó que ante esta panorama se han efectuado un sin número de acciones de ahorro y se ha tratado de que esto impacte lo menos posible al Ayuntamiento.



"El tema que tenemos importantísimo es el de las participaciones federales. En el mes de abril recibimos 36 millones, en mayo 24 millones y junio queremos ver cuánto nos van a dar".



Y es que dentro de los sitios que fueron cerrados destacan: BIORI, Teleférico, no hay la misma afluencia en baños públicos, no están pagando al ayuntamiento los boleros, los que venden en la Alameda en los Chiringuitos, por citar.