Rechaza Alcalde de Orizaba supuesto ecocidio en la calle Real

El alcalde Igor Rojí López indicó que no hay ningún ecocidio sobre la calle Real de la ciudad y lo único que se hizo al cortar 5 o 6 palmeras fue dar mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad y para evitar que se afectaran cables de energía eléctrica.Señaló que fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que cortó las palmeras para que no llegaran a los cables de alta tensión, pero en su lugar se volverán a sembrar otras más pequeñas.Indicó que las redes de energía eléctrica son primordiales tanto para la iluminación de la ciudad como para las casas y negocios y se tiene que buscar la forma de convivir con la tecnología.Comentó que los de CFE, cuando ven que las ramas de los árboles comienzan a alcanzar los cables proceden a cortarlas.Expresó que en los maceteros que quedaron el ayuntamiento pondrá plantas más chicas y no pasará nada.Sobre los reclamos que hicieron los ciudadanos, mencionó que él no ha recibido ninguna queja.Agregó que tampoco tiene nada que ver el que se hayan cortado esas palmeras con el desfile del Día de Muertos, simplemente fue una coincidencia.