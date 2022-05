Rechaza Alcalde de Río Blanco que vayan a municipalizar el servicio de agua

El alcalde de Río Blanco, Ricardo Pérez García, rechazó que en su administración se vaya a municipalizar el servicio de agua, ya que para poder dar el servicio se requiere de una gran inversión en infraestructura que el municipio no tendría.Consideró que como administración son muy conscientes de lo que pueden y no pueden ofrecer y sería mentira si dijera que el servicio se puede mejorar municipalizándolo.Explicó que la infraestructura que hay en el municipio ya es muy vieja y se tiene que cambiar, por lo que no se tendría presupuesto para hacerlo.En cambio, destacó, lo que sí hacen es apoyar a la oficina local de la CAEV para atender las necesidades de los ciudadanos y por ejemplo se les estuvo ayudando con una pipa que llevaba agua de manera totalmente gratuita a la población.Sin embargo, mencionó que ya llegaron tres pipas de ese organismo y con eso se están atendiendo los requerimientos de la gente en esta temporada, pero si hiciera falta, de nueva cuenta ayudarían con la pipa.Agregó que con la oficina local hay una buena relación y cada vez que se tiene un proyecto de pavimentación en alguna calle se platica con la encargada para que valide el proyecto y así se pueda trabajar de manera integral, es decir, cambiar el drenaje si hace falta, la tubería de agua, guarniciones, banquetas y luminarias, para que cuando se pavimente se quede así 30 o 40 años sin romperse.El alcalde fue entrevistado luego de una reunión que sostuvo con representantes de la CAEV y en la cual estuvieron presentes también los presidentes municipales de Nogales y Mendoza para hablar del proyecto de Las Tres Villas.