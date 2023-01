Rechaza Alcalde que delitos en Río Blanco estén al alza

El alcalde Ricardo Pérez rechazó que en el municipio estén al alza los índices delictivos, pues la información que recibe de la Secretaría de Seguridad Pública no señala esto.Recordó que en el municipio la Secretaría de Seguridad Pública es la que se hace cargo de la vigilancia; sin embargo, no hay reportes que marquen algún incremento en los delitos, ni robos a casa-habitación o asaltos."Tenemos un municipio tranquilo", afirmó, y agregó que Facebook no es una fuente confiable, por lo que si alguien lee que ahí se menciona que hay más delitos, no debería creer mucho en esto.Aseguró que mantiene completa comunicación con Seguridad Pública y sabe que no es así.No obstante, reconoció que es necesario contar con elementos municipales y por ello se tiene la intención de crear en este año la corporación municipal, a fin de brindar mayor seguridad a la población.Comentó que esto es algo en lo que ya se está trabajando, se está analizando todo bien y en su momento se emitirá la convocatoria para la contratación de elementos.Agregó que lo que se busca es contar con suficientes elementos policiacos que realicen recorridos por la ciudad y que su presencia sirva para dar certeza y seguridad a los ciudadanos.Añadió que a fin de brindar mayor seguridad también se están iluminando las calles para que sean más seguras y no haya lugares oscuros en los que puedan actuar delincuentes.Consideró que debe haber al menos 50 elementos para poder cubrir la vigilancia en el municipio, pero también que Seguridad Pública les siga apoyando.