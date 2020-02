Rechaza Alcalde que Orizaba sea quinto lugar estatal en violencia contra niños

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que se trabaja para prevenir y detectar la violencia contra los niños en la ciudad, rechazando que el municipio ocupe el quinto lugar estatal en denuncias por casos de este tipo, pues las cifras se deben referir a la región.



Y es que recientepente, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños, y Adolescentes (SIPINNA), María del Pilar Paz Villafuerte, dijo que Orizaba se ubica en el quinto lugar en cuanto a denuncias por violencia contra niños.



“Llevamos muchos años trabajando con este tema. No sé a qué se refiera con el tema del quinto lugar en cuanto a este número. Ya sabemos que la Fiscalía está asentada en Orizaba y que los datos de los municipios vecinos vienen a dar como parte de las estadísticas de la ciudad”, dijo.



Añadió que no se puede olvidar que la ciudad es la quinta más importante del Estado en población, por lo cual se reflejarían mayor número de casos.



“Seguro Xalapa será el primer lugar con Veracruz, que son las ciudades más grandes. (…) Estamos trabajando desde hace mucho, no es de ayer. El DIF también tiene sus programas donde se ha buscado integrar a los diversos sectores pero creo que estos números podrían ser regionales”, dijo.



Acotó que cuando visitan las escuelas incluyen un espacio para hacer denuncias pero pocas veces se han acercado para hacer alguna denuncia de violación a los derechos de los infantes.



Sobre las denuncias que existan, Rojí López dijo que sería bueno que se analizaran para conocer en dónde y qué tipo de violación a los derechos de este sector se está cometiendo.