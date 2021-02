Rechaza CANACO municipalización del servicio del agua en Tuxpan

La municipalización del servicio del agua, actualmente administrada por el gobierno estatal, podría llevar a un encarecimiento de tarifas, apuntó Francisco Villanueva Méndez, presidente de la Delegación Tuxpan de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur).



Con aprobación del Cabildo, el ayuntamiento de Tuxpan solicitó de manera formal ante el Congreso del Estado que se le ceda la administración del suministro de agua potable, es decir, que ya no sea la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) la responsable.



Más aún, el ayuntamiento promovió una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la demanda y determine lo conducente.



El alcalde Juan Antonio Aguilar informó en su momento que, una vez que se logre la municipalización, se cedería el servicio de suministro del vital líquido a alguna empresa mediante el esquema de una Asociación Público-Privada (APP).



Las APP son esquemas de inversión de largo plazo, que tienen por objeto la prestación de servicios al sector público con base en el desarrollo de infraestructura que construye y opera el sector privado.



Ante ello, el representante de la Canaco-Servitur rechazó la municipalización, que se convertirá en privatización, y con ello en un negocio particular, aseveró.



Remarcó que los tuxpeños apenas pueden pagar los costos actuales, como para que una empresa favorecida por el gobierno local alce en más del 20% las tarifas por negocio particular, como ha ocurrido en otras ciudades de la entidad, agregó.



Villanueva abundó que es preferible que la administración estatal realice los cambios estructurales para que mejore el servicio y no se encarezca el servicio. “Sería un error histórico privatizar el agua y convertir un servicio público en negocio particular”, concluyó.