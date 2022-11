Rechaza CANACO Xalapa que permitan ambulantes donde instalaron pistas de hielo

Los comerciantes formales de Veracruz están en contra de que se les permita a los ambulantes vender sus productos alrededor de las pistas de hielo que se instalaron en varios municipios, pues esto no beneficia a la economía, manifestó Carlos Arturo Luna Gómez, presidente de CANACO SERVYTUR Xalapa.“Estamos totalmente en desacuerdo, con todos los ayuntamientos especialmente con el de Xalapa, con el de Coatepec, con el de Xico hemos sido muy enfáticos en que la cuestión informal no abona efectivamente a la economía”.Comentó que esto es un desacierto por parte de todos los ayuntamientos al dejar que esto suceda porque está totalmente al margen de la Ley y no la hacen cumplir como debe ser.“No están regularizados, no pagan impuestos, no le dan seguro social a la gente y pues. Esto de alguna manera demerita todo el esfuerzo que los comerciantes formalmente establecidos y que pagamos impuestos hacemos para generar un bienestar para nuestra población”, dijo Luna Gómez.El presidente de la CANACO SERVYTUR Xalapa exhortó a las autoridades municipales a no permitir esta práctica comercial a los vendedores que no estén formalizados y a aplicar la Ley colmo debe ser; “número uno, que no lo permitan y número dos que apliquen la Ley como debe ser, sin miramientos, porque efectivamente quienes nos encontramos en el sector organizado y en el sector empresarial pues nos tienen prácticamente del cuello. Sin embargo aquellas personas que se encuentran en el sector informal pues no hay manera de presionarlos porque no tienen facultades para poder hacerlo”.También afirmó que a pesar de que esto pueda provocar pérdidas a los comerciantes que si están regularizados, la ciudadanía siempre los ha apoyado.“Siempre hay afectaciones hacia el comercio formal, afortunadamente la población xalapeña siempre se ha comportado en materia de las fiestas pues de alguna manera consciente de que aquellos comerciantes que nos encontramos en la formalidad hay que consumirle precisamente a ellos, la población xalapeña lo ha hecho. De todas formas aún con la informalidad las ventas decembrinas si representan un aumento entre el 10 y 15 por ciento también dentro en estas fechas”.Luna Gómez hizo un llamado a la población a comprarse y consumir a los comercios formalmente establecidos, pues dijo que estos son los que dejan una economía hacia las familias.