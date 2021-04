Rechaza INE cobrar multas a MC después del proceso electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó posponer para después del 6 de junio, día de los comicios legislativos federales, el cobro de las multas impuestas a Movimiento Ciudadano (MC) derivadas de irregularidades encontradas en los ingresos y gastos de los informes de precampañas 2020-2021.



Al respecto, hay que mencionar que el 25 de marzo el Consejo General aprobó el dictamen consolidado en el que se precisaban las sanciones económicas aplicadas a dicho partido político por 7 millones 734 mil 314.41 pesos.



Este monto ya fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que su cobro quedó firme y el INE deberá descontarlo de manera inmediata de las ministraciones mensuales del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes al que tiene derecho MC.



No obstante, el instituto político presentó un escrito al Pleno comicial en el que le solicitaba la suspensión del cobro hasta después de la jornada comicial para renovar la Cámara de Diputados, aduciendo que con ello se garantizaría la equidad en la contienda.



“Que las sanciones impuestas sean ejecutadas y descontadas una vez transcurrida la presente jornada electoral, esto es, que se nos permita durante las campañas (abril, mayo y junio) recibir las ministraciones en su integralidad y a partir de julio sean aplicadas las multas, para poder competir en igualdad de condiciones frente a otras opciones políticas que tiene un mayor financiamiento y que competirán en coaliciones, en aras de garantizar el principio de equidad de la contienda”, pidió MC.



Empero el INE le respondió que determinar la no ejecución de sanciones impuestas por la comisión de conductas contrarias a la Ley, sin que este partido acredite circunstancias extraordinarias que la justifiquen, supondría el incumplimiento a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que rigen el actuar del árbitro.



“El hecho de que Movimiento Ciudadano vea afectado el monto mensual del financiamiento público que le corresponde por concepto de actividades ordinarias permanentes, no constituye una premisa válida para considerar desproporcional la aplicación de las sanciones”, reiteró el Instituto.



Cabe mencionar que de los 7 millones 734 mil 314.41 pesos de la multa total, 190 mil 267.20 pesos corresponden a irregularidades en sus precampañas en Veracruz, ya registró de manera extemporánea 219 eventos de la agenda de actos públicos.