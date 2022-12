Rechaza Joaquín Rosendo Guzmán tener pacto con Cuitláhuac García

El exdirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, salió a deslindarse de las acusaciones que hizo en su contra la actual dirigencia y la senadora Indira Rosales San Román.Al respecto, rechazó tener un pacto con el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, afirmando que nunca se ha reunido con el morenista.“Lo niego rotundamente, jamás me he reunido con él. Jamás. Yo lo respeto como Gobernador, como respeto a todos, pero siempre le hemos exigido que haga el trabajo en beneficio de los veracruzanos, que no lo haya hecho es otra cosa”, declaró.El Exdirigente replicó a la Senadora afirmando que está lanzando acusaciones sin fundamento porque el partido “no despega”.“Que trabajen, la única forma en que van a demostrar es trabajando, simple y sencillamente (…) yo siento que ellos tienen el pendiente de que no despega el partido. Tú ves las reuniones con ellos y son mínimas. Los panistas requieren gente representativa, que la gente los conozca”, planteó.Rosales San Román acusó a Guzmán Avilés y al Senador Julen Rementería de pactar con el Gobernador, luego de que los diputados, Nora Lagunes, Bingen Rementería y Hugo González Saavedra votaron a favor de la propuesta de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).“La Senadora no acudió a una sesión del congreso, cuando iba a ser una votación importante para México (…) ven la paja en el ojo ajeno, yo soy panista y no es gracias a ellos, tengo 25 años en el PAN”, refutó.